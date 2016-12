Ya es oficial: Mark GonzÃ¡lez es el primer refuerzo de Colo Colo para 2017

Ya es oficial: Mark González es el primer refuerzo de Colo Colo para 2017

El Gráfico Chile

Colo Colo oficializó este viernes a Mark González como su primer refuerzo para la temporada 2017, donde debe enfrentar, en su primer semestre, la Copa Libertadores de América y el Torneo de Clausura.

El puntero zurdo, identificado históricamente con Universidad Católica, se convirtió en la primera cara nueva de la escuadra de Pablo Guede para esta campaña. Llega a suplir la partida de Martín Rodríguez, quien fue vendido al Cruz Azul de México tras un gran cierre de año.

"Estoy contento, es un desafío más en mi carrera. Tengo ansias de comenzar luego. Sé lo que es llegar a un equipo grande en Chile. Espero que sea un gran año personal y grupal y esperamos cumplir los grandes desafíos", sentenció el jugador en una improvisada conferencia de prensa.

González también aprovechó la oportunidad para explicar los motivos que desencadenaron su salida del Sport Recife, equipo brasileño donde jamás no alcanzó continuidad que esperaba.

"Mi salida del club no fue por lesión, pero no puedo hablar en detalle lo que realmente por el contrato. Sólo fue por un tema de adaptación futbolística. Estoy bien, sigo entrenando, estuve con la selección y me mantuve físicamente", comentó González.

Para finalizar, el seleccionado nacional envió un mensaje a los hinchas albos que se muestras descontentos por su llegada. "Yo solamente puede decir y asegurar que siempre doy el cien por ciento donde estoy, soy muy profesional en lo que hago. Siempre voy a dar lo mejor y todo por el bien del equipo", confesó.

Mark buscará reeditar su mejor versión en Macul y recuperar un cupo en la Selección chilena.

GRAF/FLB