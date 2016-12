Walter Montillo y sus metas en Botafogo: "Es un gran desafío y tengo grandes expectativas"

El Gráfico Chile

El volante argentino Walter Montillo fue presentado de manera oficial en Botafogo, elenco que enfrentará a Colo Colo en la segunda fase de la Copa Libertadores de América.

El ex jugador de Universidad de Chile se propuso grandes metas para la temporada en el cuadro de la Estrella Solitaria y confesó que retornó a Brasil con grandes expectativas.

"Es una expectativa muy grande, un gran desafío para mí con 32 años y es muy lindo. Voy a trabajar duro fuerte para intentar ayudar al equipo que hizo un gran trabajo en el 2016", sostuvo Montillo en su presentación.

"He pasado grandes momento acá en Brasil y siempre voy a retornar, tuve la posibilidad de ir a China, pero el fútbol me dio la posibilidad de elegir a Botafogo y estoy muy agradecido, fue todo muy simple y voy a trabajar para intentar ayudar. No vengo a hacer otra cosa que mostrar mi juego para ayudar al equipo. No para ser sólo uno, sino que intentar ser uno dentro del equipo", agregó.

Montillo volverá a enfrentar a los albos el 1 y 8 de febrero por la Copa Libertadores con Botafogo, elenco por el cual firmó por un año.

GRAF/PMR