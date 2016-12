Vicente Israel estrenará un Citroën DS3 R3 en el RallyMobil de Rancagua

Un Citroën DS3 R3 es el vehículo que Vicente Israel estrenará en Rancagua con el Monster Energy Procircuit Rally Team. (Procircuit)

Muy entusiasta y con las ansias de conseguir el triunfo aguarda Vicente Israel, piloto del Monster Energy Procircuit Rally Team, el "Gran Premio C4 Cactus" y trofeo "Carlo de Gavardo" en Rancagua y Machalí válido por la sexta fecha del Campeonato RallyMobil.

La gran razón: estrenará el Citroën DS3 R3 que ya probó hace unas semanas en el Rally del Bío-Bío corrido en Ránquil. "Creo que ahora dispongo de las armas para luchar en un plano de igualdad para aspirar a un triunfo que es fundamental para mantener mis aspiraciones a conseguir el cetro de la clase R-3 Lite".

¿Hubo nuevos entrenamientos con el Citroën?

"Aproveché de andar varios kilómetros que me han servido bastante para acostumbrarme a las reacciones del auto a lo que se suma a mi actuación pasada en el Rally de Ránquil por el torneo regional, Rally del Bío-Bío".

¿Experiencia que fue muy valiosa?

"Bastante, ya que la primera sirvió para adaptarme al auto y en ritmo de competencia. La segunda para ver diversos detalles en la puesta punto y buscar algunos límites en lo conductivo. El auto es más dócil en lo conductivo al compararlo con el Renault Clio Turbo, en el cual había que estar dando mucho "manotazos" al volante".

¿Novedades técnicas?

"El equipo técnico que dirige Cristian Rojas trabajó muy bien. Lo principal en esta oportunidad fueron los frenos para alcanzar una regulación que me dejó muy satisfecho, ya que era algo que no me acomodó en la prueba del torneo del Bío-Bío. Los últimos detalles los veremos el viernes en el shakedown en Rancagua".

¿Qué le parece este rally?

"Es bien diverso en sus tramos, aunque el año pasado no me fue bien lo que quiero revertir. Tengo la ilusión y hemos trabajado para conseguir el triunfo. Es rápido en algunos primes, que es algo que me gusta bastante y con zonas técnicas como el tramo a disputarse en el "Relave", que es largo y muy exigente en lo conductivo".

¿Y los adversarios?

"Han avanzado bastante. Mi deseo es descontarle la diferencia de puntos a José Miguel Hernández, pero ha surgido Francisco Bartolomé, que ganó en Pucón, y otro como Andrés Margozzini, que sigue avanzando. No hay que descartar a Germán Lyon, pese a sus contratiempos. Es decir, somos varios con opción al triunfo. Espero que lo pueda conseguir para acercarme a mi pretensión de conseguir el cetro nacional cuando resta este rally y Concepción, más el Motorshow. Va a ser un final muy estrecho este año".

Categoría R3 Lite

1° José Miguel Hernández (Citroën DS3), 101 puntos

2° Vicente Israel (Renault Clio R3), 87

3° Germán Lyon (Citroën DS3), 64

