Vargas le abre la puerta a China: "Si es un equipo que está peleando el título, me gustaría"

Eduardo Vargas se encuentra en Nanning integrando la delegación de la Roja que participará en la China Cup, pero también podría aprovechar su estadía en el gigante asiático para definir su nuevo club.

Sin continuidad en el Hoffenheim de la Bundesliga de Alemania, el goleador de la Selección debe buscar nuevos aires y China, que está invirtiendo con todo en fichajes, aparecería en su horizonte, ante lo que el propio futbolista se muestra abierto.

"He visto bastantes fichajes de grandes jugadores. Si eso le da nivel al fútbol chino, está bien. Pero primero tengo que ver las condiciones y conversarlo con mi familia", sostuvo al respecto el oriundo de Renca en declaraciones que reproduce Radio Cooperativa.

"Si es un buen equipo, que está peleando el campeonato, me gustaría", remarcó el formado en Cobreloa, recordando además que su ex compañero en Universidad de Chile, Gustavo Canales, "nunca me habló de problemas" cuando pasó por el Dalian Aerbin chino en 2012.

Por otra parte, el cuarto goleador histórico de la Roja destacó el significado especial que tiene para él defender los colores de Chile. "Cuando estoy en modo selección siempre estoy feliz, porque me encuentro con mis compañeros y eso me ayuda a estar alegre dentro del campo, y así me salen las cosas", expresó.

