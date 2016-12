Twitter de Samir Nasri fue hackeado y lo involucraron en un escándalo sexual

El Gráfico Chile

Samir Nasri, que llegó al Sevilla a mediados de 2016 a pedido del casildense Jorge Sampaoli, fue víctima de un hacker que suplantó su cuenta de Twitter. El volante francés vivió un par de horas desagradables luego de que el pirata cibernético lo involucrara en un escándalo sexual.

"Alguien ha hackeado mi cuenta y ha tratado de difundir rumores que son falsos, pido disculpas a todos los involucrados", puso el ex Arsenal en su cuenta luego de confirmar el fraude.

My account got hacked sorry about what happen earlier

Todo comenzó con un Twitter de la clínica Drip Doctors, donde informaban del tratamiento que habían hecho al ex mediocampista del Marsella.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu