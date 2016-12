TomÃ¡s GonzÃ¡lez no se rinde en su candidatura: "Ninguno de nosotros tiene conflicto de interÃ©s"

Tomás González no se rinde en su candidatura: "Ninguno de nosotros tiene conflicto de interés"

El rechazo de la candidatura de Tomás González para presidente de la Federación de Gimnasia no amedrentó al deportista, que anunció que insistirá en sus pretensiones sin modificar el directorio propuesto en primera instancia.

En las elecciones del pasado lunes, 13 de 21 clubes decidieron que querían otro tipo de proceso para constituir la mesa, sin embargo, González seguirá insistiendo: "Propuse un directorio, mi equipo de confianza. Nadie saldrá, ninguno de nosotros tiene conflicto de interés personal. Nunca hemos estado involucrados en ninguna polémica ni irregularidad", señaló en conferencia de prensa.

Con sus convicciones claras, reafirmó sus ideas apoyando a Isabel Latorre y Bárbara Achondo, parte de su directorio y que fueron criticadas previo a la elección.

"Si estoy acá es para ayudar a la gimnasia. Sigo firme con la idea de presidir la Federación. Yo sufrí en carne propia todas las falencias del pasado y por eso quiero cambiar lo malo", expresó el gimnasta.

González reveló que fue el propio Neven Ilic, presidente del Comité Olímpico de Chile, quien le propuso la idea de llegar al directorio: "Él ha vivido todos los problemas. Si no me lo hubiera propuesto no me hubiera presentado", además de repetir su idea de federación a futuro: "Mi modelo a seguir es el de España, en cuanto a la difusión del deporte a nivel masivo", finalizó.

