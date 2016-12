TomÃ¡s GonzÃ¡lez no baja los brazos: "SeguirÃ© trabajando por una nueva FederaciÃ³n"

Tomás González no baja los brazos: "Seguiré trabajando por una nueva Federación"

Tomás González continúa con su plan de formar una nueva Federación de Gimnasia. El destacado deportista aseguró que realizará un llamado a clubes del país para establecer una mesa de trabajo durante las próximas semanas.

"Seguimos trabajando por una nueva Federación, por mejorar la gimnasia en nuestro país. Como todos saben en los últimos años siempre han ocurrido muchos problemas. Hoy hay una deuda de más de 100 millones, por lo tanto, estamos motivados por cambiar la gimnasia, mejorarla y por proyectarla a un plan de desarrollo a nivel nacional. Es nuestro objetivo y mayor motivación", reconoció en el marco de la entrega del Premio Nacional del Deporte 2015.

"Eso es para conformar otra federación, nosotros ya planteamos esta propuesta. Vamos a hacer en las próximas semanas una mesa de trabajo llamando a todos los clubes del país para enfocarnos cien por ciento en lo que será la futura Federación Nacional de gimnasia", añadió.

Además, el mejor gimnasta nacional de todos los tiempos descartó algún conflicto de interés en caso de ser deportista y dirigente a la vez.

"Nuestro principal interés y motivación es trabajar por el interés de la gimnasia a nivel nacional, como deportista he logrado todo lo que me he propuesto, por lo tanto, no necesito estar dentro de una dirigencia para beneficiarme, todo lo contrario, asumo el costo en pos del desarrollo de la gimnasia", concluyó.

