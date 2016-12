Todo mal en Wanderers: pierde a su goleador tras grave lesiÃ³n

Todo mal en Wanderers: pierde a su goleador tras grave lesión

Todo mal en Santiago Wanderers de cara al inicio del Torneo de Clausura próximo, porque en el elenco porteño se confirmó una de las peores noticias.

El cuadro de Eduardo Espinel perdió a su goleador Javier Parraguez por al menos tres meses, tras haber sido operado de una rotura de meniscos en la rodilla izquierda.

Pese a la baja del jugador, desde la dirigencia caturra descartan, de momento, algún refuerzo para reemplazar al ariete, según informa El Mercurio de Valparaíso.

Parraguez sufrió la lesión durante el pasado Apertura y el último partido del certamen ante O'Higgins terminó siendo reemplazado.

Miguel Bejide, vicepresidente de la sociedad anónima que concesiona a los porteños, sentenció que "la lesión de Javier Parraguez es tan inesperada como complicada porque en ataque no tenemos muchas opciones".

"Tenemos un presupuesto bien estructurado y que nos está permitiendo salir de la crisis económica que estamos viviendo, por lo que lamentablemente no tenemos espacios para la incorporación de refuerzos", añadió.

"Acá no se trata de ser terco o no querer que vengan más jugadores sólo porque se me ocurrió. Si nuestra situación económica fuera otra, esta conversación no existiría, pero en su momento le dijimos al técnico que si necesitaba de gente nueva había que liberar cupos y él decidió no hacerlo, no hay otra opción", explica sobre la determinación de Eduardo Espinel de mantener el mismo plantel que jugó el Apertura.

