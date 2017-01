Ter Stegen y la marcha de Bravo: "Tenía que haber un cambio, no era fácil esa situación"

Marc-André Ter Stegen, portero del Barcelona, es el titular para Luis Enrique en la actual temporada. Es el portero estelar en los partidos de La Liga y en Champions League, pero hasta hace seis meses no era así.

La llegada del alemán junto a Claudio Bravo a mediados de 2014 tenía el objetivo de cubrir el lugar dejado por Víctor Valdés. Pero la competencia entre ambos llevó a que Luis Enrique tuviera que hacer rotaciones: el chileno jugaba los partidos de Liga y Ter Stegen atajaba en Champions.

Pero esta situación no tenía a ninguno de los dos goleros contentos, por lo que Claudio Bravo decidió marcharse al Manchester City a pedido de Pep Guardiola. Ter Stegen habló con Mundo Deportivo y comentó esta situación.

"Era una competencia muy dura porque cada uno quería jugar todo. Al final, tal y como ha ido todo desde el verano, la cosa ha cambiado y los dos estamos bien. Él juega con el Manchester y yo aquí en el Barça. Tenía que haber un cambio, porque no era fácil mantener aquella situación", aseguró el ex Borussia Monchengladbach.

Además comentó el llamado de Guardiola, que también intentó fichar al portero alemán.

"Imagino que querría un portero que juegue con los pies, todo el mundo conoce a Guardiola como persona y como futbolista y su idea de juego es así. Estaba claro que si no cambiaba la situación había que buscar una solución pero el club me dijo que había llegado mi momento y que todo el mundo me apoyaba, y por eso no dudé y me quedé aquí", contó Ter Stegen.

El portero alemán ha disputado 14 partidos de La Liga de España y 5 de Champions League, recibiendo 16 goles entre las dos competiciones.

