Talento dentro y fuera de la cancha: el divertido video navideño del Bayern de Vidal

El Gráfico Chile

En el Bayern Munich siempre apuntan a hacer bien las cosas, ya sea dentro o fuera de la cancha. Por lo mismo, los integrantes del primer equipo del gigante alemán pusieron todo su talento a disposición para dar vida a un entretenido spot navideño.

Pero no se trata de un talento futbolístico, pues esta vez no les tocó mostrar sus dotes con el balón, sino que tuvieron que dárselas de actores. Y mal no les fue, ya que lograron engendrar un divertido video.

Obviamente el mediocampista chileno Arturo Vidal tuvo que formar parte de esta producción audiovisual que contó con el capitán Philipp Lahm como protagonista, pero que tuvo desde el experimentado Xabi Alonso hasta el joven Renato Sanches entre sus participantes.

Revisa el entretenido saludo navideño del Bayern Munich versión 2016:

GRAF/PS