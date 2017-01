Se van armando: Los refuerzos que han contratado los rivales de los chilenos en la Libertadores

El Gráfico Chile

Chile tendrá cuatro representantes en la venidera Copa Libertadores 2017: Universidad Católica, Deportes Iquique, Colo Colo y Unión Española. Dos de ellos, Cruzados y Dragones Celestes, ingresarán directo en la fase de grupos, mientras que albos e hispanos deberán buscar su cupo desde la segunda fase.

Para enfrentar el torneo internacional, los chilenos ya buscan en el mercado a jugadores para reforzar sus plantillas y así completar los tres refuerzos que tienen permitido contratar para el primer semestre de 2017.

Sin embargo, esta norma no se da en los otros países y pueden tener una mayor cantidad de fichajes, lo que los puede poner en ventaja por sobre los equipos nacionales. Es así como Botafogo, por ejemplo, enfrentará a Colo Colo en la segunda fase del torneo continental con seis jugadores nuevos, a los que podría sumar un fichaje más.

El equipo brasileño se reforzó con seis jugadores y destaca Walter Montillo, que llegó procedente del Shandong Luneng. También arribaron Roberto Fernández, portero, desde Figueirense; los laterales Jonas y Gilson, ambos de América Mineiro; Joao Paulo, volante, procedente de Santa Cruz y Roger Rodrígues, delantero, que llega desde Ponte Preta.

Cerro de Uruguay, en tanto, rival de Unión Española en la segunda fase de la Libertadores, aún no empieza a moverse tan rápido en el mercado y sólo ha confirmado a Jorge Rodríguez, mediocampista que llegó de Tigre de Argentina. Además, contrató a Diego Alonso Barragán como DT, que viene de ascender a primera división con el Bucaramanga de Colombia, donde fue ayudante de campo.

Flamengo, rival de Universidad Católica, fichó a Darío Conca, ex enganche de los cruzados, al acordar el préstamo con el Shanghai SIPG, y Miguel Trauco, lateral izquierdo de la selección peruana y ex jugador de Unviersitario. Mientras que San Lorenzo, que comparte el grupo 4 con la UC, todavía no se ha reforzado y vendió a dos piezas clave: al delantero uruguayo Martín Cauteruccio y al lateral por izquierda Emmanuel Más.

El campeón del Clausura 2016 de Paraguay, Guaraní, que será rival de Iquique, ha contratado al defensa Nery Bareiro, procedente de Coritiba de Brasil, y al defensor izquierdo Marcelo Báez, ex Libertad.

Zamora de Venezuela, en tanto, que también jugará con los Dragones Celestes, ya se ha reforzado con ocho jugadores. Reimond Manco, volante por derecha, llegó procedente de Alianza Lima; Anthony Uribe, delantero, ex Atlético Venezuela; Jorge González, defensor central llegó desde Fénix de Uruguay y Alexis Angulo, ex arquero de Llaneros.

Además, el equipo venezolano fichó a tres jugadores de Estudiantes de Caracas: Javier Maldonado, defensor central; Diego García, mediocampista central y Nélson Pérez, extremo derecho.

El campeón de la Copa de Brasil 2017, Gremio, que también está en el grupo 8 junto a Iquique, no ha contratado, aunque destaca el regreso de préstamo de Maximiliano Rodríguez, ex volante de Universidad de Chile.

GRAF/FBC