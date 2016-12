¿Se va de Colo Colo? El deseo de Guede que podría convertirse en realidad

Pablo Guede terminó por encaminar una temporada que no había comenzado con buenos resultados para Colo Colo. Se coronó campeón de la Copa Chile y clasificó con los albos a la Copa Libertadores. Pero luego de la alegría de este logro, llegaron los problemas a Pedrero. A la posible salida de Martín Rodríguez, se suma que el entrenador trasandino suena para llegar a la banca del Málaga de España.

Ante la renuncia de Juande Ramos al conjunto malagueño, el ex entrenador de San Lorenzo fue postulado como candidato para dirigir al conjunto andaluz que está en el puesto 11 de la tabla de la Liga de España. De ser así, se podría cumplir el "sueño" del argentino.

"Mi gran objetivo es dirigir al Málaga", señaló Guede en una entrevista a Marca en junio de 2014. "Lo tengo claro: es mi sueño, mi ilusión, poder algún día entrar a la Rosaleda siendo el entrenador del Málaga", añadió el argentino hace dos años y medio.

Y es que el ex entrenador de Palestino fue importante en el equipo de Andalucía, donde jugó entre 1997 y 1999. Siendo uno de los goleadores del equipo, consiguió el ascenso a la Segunda División, anotando 8 goles en 6 partidos de la liguilla.

"Málaga es mi casa. Como yo he vivido en Málaga, no he vivido en ningún otro lugar del mundo. Y es el lugar donde, cuando pasen mis problemas, algunos familiares que he tenido, volveré. Tengo dos hijas malagueñas. Siempre digo, Málaga es mi sitio en el mundo", aseguró en 2015 en otra entrevista realizada por Marca.

Según informó el medio español Sport, el ex técnico de Nueva Chicago sería parte de una lista de opciones donde también están Sergio González, ex DT de Espanyol; Salva Ballesta, ex goleador del Málaga; Tintín Márquez, con pasos por el fútbol de Qatar y Manel Ruano, que jugó cinco años en el club malagueño.

