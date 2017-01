Se refuerza el Decano: Luis Pavez es nuevo jugador de Santiago Wanderers

El lateral izquierdo de Colo Colo, Luis Pavez, no juega un partido oficial desde mayo de 2016 al no ser considerado por el técnico Cacique, Pablo Guede. Por este motivo, el ex seleccionado chileno sub 20 llega a reforzar la última linea de Santiago Wanderers.

Según informó el Mercurio de Valparaíso este domingo, el ex Cádiz de España llega a préstamo por los próximos seis meses, y se convierte en el primer fichaje del año del Decano, que finalizó en el 12º lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2016.

Además, el citado medio asegura que el segundo refuerzo podría ser José Luis Muñoz. El delantero de Universidad Católica no forma parte de los planes de Mario Salas, por lo que busca una salida de San Carlos de Apoquindo.

La idea del técnico caturro Eduardo Espinel es reforzar la delantera de los de Valparaíso, considerando la baja del atacante Javier Parraguez, quien estará tres meses sin jugar por una lesión en los meniscos.

