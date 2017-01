Se cae sede del partido entre Chile y Ecuador en el Sudamericano sub 20

Chile Sub 20 ha tenido una larga preparación para el Sudamericano de la categoría que se disputará en Ecuador e, incluso, jugó partidos amistosos con la Selección adulta en Juan Pinto Durán. El equipo de Héctor Robles tiene la confianza de ir a ganar el torneo, que ya presentó su primera gran complicación tras la suspensión de una de las sedes.

En base a lo comunicado este miércoles por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el estadio La Cocha de Latacunga no cumplió con "los requisitos básicos" para albergar un partido de este certamen, a pesar de los esfuerzos que realizaron las autoridades locales.

"Inicialmente hubo buena receptividad por parte de la autoridad organizadora para que La Cocha albergará el Sudamericano y con el compromiso de solventar los requerimientos establecidos, que puntualmente tenían que ver con las dimensiones de los camerinos", señala el comunicado.

Pese a eso, y según Galo Sánchez, Presidente del Comité Organizador Local, esos requerimientos no se cumplieron, pese a haber prometido arreglos hace cuatro meses, por lo que tuvo que descartarse la sede donde Chile jugaría frente a Ecuador el próximo 22 de enero, en duelo válido a la segunda fecha de la fase de grupos del certamen de selecciones.

"Una sede para un torneo de esta categoría no puede ser calificado si no cumple con estos requisitos básicos. Nos encontramos con la ingrata sorpresa de que no se había hecho absolutamente nada", expuso Sánchez, tal como indica la misiva.

Además del duelo de la Rojita frente a los locales, el Estadio La Cocha de Latacunga también debía albergar los partidos de Colombia con Paraguay y Ecuador ante Brasil, válidos a la primera fecha del torneo.

La fecha inicial del Sudamericano Sub 20 está programada para el 18 de enero, pero el equipo de Héctor Robles debutará el 20 de enero frente al Scratch.

