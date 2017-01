Santiago Wanderers también se vio golpeado con el trágico incendio de Valparaíso

El mundo del fútbol también se vio golpeado con el trágico incendio que afectó al sector alto de Playa Ancha en Valparaíso. En la familia del club Santiago Wanderers, hubo cinco afectados de forma directa, entre ellos el mediocampita Jefferson Castillo, quien actualmente milita en Deportes Puerto Montt.

La familia del futbolista de 26 años que debutó en 2009 a nivel profesional con la camiseta del Decano perdió su casa ubicada en la población Puertas Negras a raíz del siniestro. "Da mucha pena, porque es el esfuerzo de años, pero son cosas materiales que de alguna u otra forma se recuperan", expresó al respecto el apodado "Ratita" en El Mercurio de Valparaíso.

Para peor, el formado en las inferiores caturras se enteró del incendio cuando iba viajando rumbo a Puerto Montt, a través de un llamado de su esposa. "Tenía mucha impotencia y quedé pensando en si devolverme o quedarme", reconoció, agregando que "lo más importante era saber cómo estaba mi familia y la casa de mi mujer. Tengo muchos tíos que viven en la población. Tías y amigos perdieron sus casas, fue algo muy doloroso para todos.

El futbolista también aprovechó la instancia para hacer una reflexión sobre lo ocurrido. "Imagino que, así como lo estoy sufriendo yo, deben haber muchas familias que están sufriendo. Hay que solidarizar con ellos y todo aporte que sea voluntario se recibe de buena forma. Acá no se obliga a nadie a colaborar, así que las personas que lo hagan, que lo hagan de corazón y queriendo hacerlo voluntario. Ese es mi mensaje a las personas que quieren cooperar", manifestó.

Del mismo modo, Castillo destacó el comportamiento de la parcialidad wanderina en estas lamentables instancias, al comentar que "en mi casa la mayoría son wanderinos, yo también, y se agradece mucho a todos los hinchas y gente wanderina que fue a dar una mano, ya sea a mi casa o a cualquiera. Estoy muy agradecido de la familia de Santiago Wanderers".

"Eso caracteriza a Wanderers. No es solo un club o una hinchada, sino que es una familia. Siempre están todos presentes cuando pasan cosas así y eso se valora mucho", recalcó.

Por otro lado, cuatro jugadores de las divisiones inferiores también se vieron afectados por la tragedia. Los hemanos Dylan Sergio y Franco Astudillo Hidalgo, de la Sub 19, Sub 17 y Sub 17, respectivamente, perdieron su casa familia, mientras que el hogar de Alejandro Salas, de la Sub 11, también sufrió con el desastre.

El jefe del Fútbol Joven de Santiago Wanderers, Domingo Sorace, explicó que "estamos de vacaciones todos, pero nos movimos para poder participar en este momento tan delicado. Hemos ayudado en lo que necesiten y otros chicos de las series están ayudando en el terreno. También hay varios que están cooperando arriba, donde todo se cayó".

