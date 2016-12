Sampaoli busca goles para Sevilla y va por el préstamo de una figura de Manchester United

El Gráfico Chile

El momento de Jorge Sampaoli al mando del Sevilla ha llevado al conjunto andaluz a pelear por el liderato de la Liga española, a clasificar a los octavos de final de la UEFA Champions League y en esta misma fase de la Copa del Rey ante el Real Madrid.

De esta manera, el cuadro que dirige el casildense llega a fin de año peleando en todos los frentes y por eso buscaría a un delantero de categoría para el resto de la temporada.

El ex DT de la Selección chilena habría pedido el fichaje de Anthony Martial, atacante del Manchester United y seleccionado francés, según informó RMC Sports.

Por el alto valor del jugador, que no ha sido considerado por José Mourinho en el equipo titular del United, se buscaría el préstamo del ex ariete del Mónaco. Martial llegó a Old Trafford en 2015 por cerca de US$ 52 millones, luego de que el ariete destacara en el Mónaco, donde conviertió 14 goles.

Además, la llegada del francés al Sánchez Pizjuán le permitiría disputar la Champions League, ya que el Manchester United está disputando la Europa League.

En la actual temporada con los Red Devils, el francés ha jugado 11 partidos, convirtiendo un gol y asistiendo en tres ocasiones.

Otro que suena en Nervión es el holandés Memphis Depay, también del United, y su precio rondaría los US$15 millones, en una opción que también seduce en Andalucía.

GRAF/FBC