Salah a fondo: "No le deseo mal a nadie, pero Sergio Jadue debe pagar sus culpas"

Por Rodrigo Realpe Varela

Se abre la puerta, y en su despacho, de pie, Arturo Salah Cassani, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, recibe a El Gráfico Chile para realizar un balance de su primer año al mando del organismo. De buen humor, y consciente de que ha sobrevivido a uno de los años más difíciles en cuanto a gestión del fútbol chileno, el ingeniero civil de 67 años deja entrever, con algo de risa, que "a esta altura del año queda poco ATP".

¿Qué sensación le deja este primer año al mando de la ANFP?

Todos sabemos que fue un año muy complejo, muy desgastante porque hubo una situación, que no sé si ha vivido una situación tan compleja como la vivió el fútbol el año pasado, recibir una ANFP bastante deteriorada, llena de problemas. La tranquilidad que da el balance a fin de año es que estamos ante otra ANFP, si bien nos falta mucho por normalizar, hemos podido construir y avanzar. Ha sido positivo en lo deportivo, con señales positivas como el aumento del público y la disminución de violencia en los estadios, salvo hechos puntuales. Hemos avanzado en esas materias.

Con todos los problemas que enfrentó, uno imagina que hubo un desgaste emocional muy grande ¿Se siente feliz llevando este cargo?

Me siento tranquilo, porque siento que vamos por buen camino. Ha existido cooperación, me siento apoyado por este directorio y hemos tenido la virtud de asignarle a los directores áreas donde tienen mayor destreza. Hemos formado un equipo de trabajo, donde sin conocernos unos a otros, hemos podido cohesionarnos y trabajar con mucho apoyo. Creo que los clubes nos ha dado un apoyo bastante importante en todas las decisiones.

¿Pensó en renunciar al cargo cuando el Consejo de Presidentes le rechazó el sistema de campeonato?

No. Fue un momento difícil, pero también es utópico pensar que todas las cosas que uno propone van a ser de acuerdo a lo que uno piensa. No salió como queríamos pero ahí nació también la solución, y uno se queda con eso. Se estableció una comisión que en los próximos días va a definir sus conclusiones y ojalá lo más pronto posible sepamos cómo vamos a jugar los campeonatos a futuro.

¿Cuándo quedará zanjada la discusión del nuevo campeonato?

Creo que en el corto plazo, espero que en un par de Consejos. Hay voluntad de los clubes, y eso es lo rescatable. Está la tranquilidad de que hay apoyo de los clubes. Y eso da estímulo para seguir adelante en un año desgastante y complejo.

¿Y en qué está la licitación del Canal del Fútbol?

Se formó una comisión, después de un acuerdo muy complejo. Se está trabajando de forma regular todas las semanas para generar el camino a esta licitación de los derechos.

Hace unos días se dio a conocer que prácticamente estaba todo definido...

Eso no es así y fue desmentido.

Este año Chile fue duramente castigado por la FIFA debido los cánticos xenófobos de sus hinchas ¿Qué hará la ANFP el próximo años para evitar una nueva sanción?

Tenemos que intensificar el trabajo. Ahí necesitamos el apoyo de los medios (de comunicación) para que podamos cambiar conductas que nos han significados problemas. Lo idea es alentar a la selección sin atacar al rival y por eso estamos haciendo campañas con ONG's anti homofóbicas, de Derechos Humanos, de inmigrantes, y estamos intensificando lo de la tarjeta verde y el círculo de honor.

Después de tanta sanción ¿Siente rabia o vergüenza?

Impotencia, porque hay que cambiar conductas y no es fácil. Es un tema sociológico, y si bien buscamos todas las instancias de apelación y tratando de explicar nuestra manera de ir al estadio, la verdad que lo que tenemos que hacer es un cambio en nuestras conductas para que esto no suceda, aunque esto no quita que vamos a agotar las instancias de apelaciones o no defendamos nuestra posición en la FIFA.

¿Por qué no jugar en regiones?

Tenemos un problema difícil desde el punto de vista de lo que tenemos cautivo, de respetar los compromisos. Tenemos alrededor de 15 mil abonados y es un problema no cumplir con lo que ellos compraron, hay un tema de derecho de consumidos. Estamos haciendo estudios de factibilidad para que en algún momento podamos hacerlo, pero ahora estamos muy limitados.

Quizás en regiones el hincha se comporte mejor...

Si aquí el hincha no se porta mal, lo que pasa es que confunde el tipo de aliento, se producen cantos discriminatorios y la FIFA ya tiene una línea sobre eso. No sé si será lo mismo en otras partes, pero tenemos limitantes y eso lo hace difícil.

¿Cómo fue para usted el momento cuando Pizzi les comunica la renuncia?

Fue una lámpara, una voz de alerta. Veníamos de una serie de resultados negativos y había una presión, desde mi punto de vista, desmedida respecto al trabajo técnico, había un momento de estrés bastante fuerte. Pero creo que sirvió mucho para acercarnos y para que él pudiera saber el apoyo que tenía y que a lo mejor no se lo habíamos expresado muy explícitamente y nos hizo ver que teníamos que estar más cerca de él en los momentos que fue duramente criticado. Lamentablemente las críticas se van siempre por el resultado más que por el juego y es entendible en algunos aspectos.

Tras la partida de Jorge Sampaoli ¿Qué tan cierta fue la posibilidad del retorno de Marcelo Bielsa?

Lo íbamos a ir a buscar, pero supimos que no estaba disponible. Uno investiga en qué están los técnicos, y de acuerdo al momento uno sabe si están disponibles o no. Pasa con Manuel (Pellegrini), uno sabe de antemano que no está disponible para la selección. Pero con Juan Antonio Pizzi tuvimos la suerte de superar lo que hizo el cuerpo técnico anterior que había sido exitoso. El gran mérito fue mantener a este grupo de jugadores tan zarandeados, porque no es fácil renovarse en el éxito y él ha logrado encauzarlo por ese camino.

¿La ANFP teme de que la FIFA revierta el fallo en el Caso Cabrera?

Es que ahí nosotros no tenemos nada que hacer, somos un tercero. Bolivia hizo las apelaciones, y Chile no tiene nada que hacer, está en las manos del Comité Disciplinario. No puedo decirte nada, ni a favor ni en contra de lo que pueda pasar.

¿La ANFP esperaba tanto revés judicial en las demandas laborales?

Sí...bueno, los juicios laborales son siempre complejos, pero había una responsabilidad que teníamos que asumir. Aquí hubo indolencia, desprolijidades y falta de profesionalismo que nosotros no podíamos dejar pasar. Aquí hubo faltas de control, de protocolo para los proveedores y licitaciones de servicios, todo era muy a discreción y la ANFP hizo lo que tenía que hacer. Valóricamente era un tema que teníamos que asumir.

Rodrigo Gómez también interpuso una demanda laboral y se lo pregunto abiertamente ¿Fue Claudio Bravo quién impidió su llegada como gerente de Selecciones?

No. Rodrigo Gómez había asumido y después sucedieron los hechos que todos conocen. Qui´zas hubo cierta desprolijidad de no haber investigado lo que pasó antes. Fue una decisión de la ANFP, y se toma la decisión que se cerque es mejor para la selección, pero no tiene nada que ver con Claudio (Bravo). Él pudo haber explicitado las cosas que pasaron, pero la decisión indudablemente es de la directiva.

¿Y Claudio Bravo le hizo llegar sus aprehensiones?

No, a mi nadie me hizo llegar nada, pero después todo el mundo supo lo que pasó. Creímos que la decisión era lo mejor para la selección.

¿Por qué hubo 11 mil millones de pesos, correspondientes a la Copa América que no aparecieron en la Memoria Anual del 2015?

El Comité Organizador Local de Copa América es otro organismo, eso tiene que aclararse y no tiene que ver con los estados de resultados de la ANFP. No corresponde que aparezca porque el COL no tiene personalidad jurídica y estamos en conversaciones con el SII para ver cómo rehacemos el COL y de ahí pagar los impuestos que correspondan y que la ANFP sea el heredero del COL porque en estos momentos no existe.

¿Cómo se tomó la noticia de que Jadue será formalizado en ausencia?

Se toma de forma positiva. Es bueno, porque nosotros hemos hecho lo que hemos podido hacer, hemos presentado cinco demandas y con esto se nota que la Fiscalía se está moviendo. Lo que nos interesa es que los culpables sean sancionados.

A propósito, ¿Qué le diría a Sergio Jadue si se lo encontrara cara a cara?

La verdad es que no se me ha ocurrido qué le diría si lo veo, y quizás él está enojado conmigo. Más allá de lo que se pueda castigar o lo que él pagar materialmente, creo que para una persona vivir lo que él ha vivido ya es un castigo bastante grande. La mancha que lleva su nombre es un castigo más que grande, no le deseo mal a nadie, pero él debe pagar sus culpas.

¿Le preocupa el pobre desempeño de los clubes chilenos a nivel internacional?

Sí. Espero que ahora que logramos otro cupo podamos mejorar esa deuda. No creo que haya sido por calidad, no sé por qué razón ha pasado, hubo eliminaciones bastante desafortunadas. Espero que ahora, así como la selección está a paso a firme, nuestros clubes también tengan una buena participación porque eso hablaría de otra buena señal del fútbol chileno.

Entonces se hace urgente modificar el sistema de campeonato y a la vez sus bases...

La Conmebol también tiene ese objetivo, que todos jueguen de febrero a diciembre. De jugar a la europea al formato sudamericano a provocado este desorden y esta situación, pero si cambiamos en junio todos tendrán la posibilidad de reforzarse, para que disputen una copa internacional como corresponde.

¿Quiere el título de la China Cup?

Sí, siempre. Este grupo de jugadores lo dice, tienen la mentalidad tan positiva y uno se contagia. A China va un grupo que tiene la mentalidad de ganar. Este grupo de jugadores no está viejo, tiene uno o dos mundiales más en el cuerpo, y en este torneo es importante que vayan jugadores que vayan creciendo.

¿Para el 2017 cuál es su mayor deseo: Ganar la Confederaciones, clasificar al Mundial o ambas?

Y conseguir las dos ¿Por qué no? La Confederaciones es un lindo torneo, primera vez que participaremos, están todos los campeones y ganar sería tremendo. Y bueno, el gran el objetivo de todo esto obviamente es clasificar al Mundial.

GRAF/RR