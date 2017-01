Ronaldo le respondió a Owen y hasta Cafú se sumó a las bromas

El Gráfico Chile

Muchos la encontraron fuera de lugar, pero muchos otros se rieron. Luego que compartieran el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu por el homenaje a Cristiano Ronaldo por sus cuatro Balones de Oro, Michael Owen no encontró nada mejor que molestar a su ex compañero brasileño Ronaldo por su estado físico.

El jugador inglés utilizó Twitter para bromear a su colega y escribió que "pensé que yo estaba ganando peso hasta que vi a mi compañero Ronaldo". Dicho comentario fue respondido este martes por el brasileño y lo hizo de una manera muy particular.

"No he hablado con él (Owen, después de publicar en Twitter), pero me asusta la importancia que todavía tiene (el peso) en el mundo actual en el que vivimos. El tema de mi peso sigue siendo importante para las personas y no sé lo que eso significa, en realidad", sostuvo Ronaldo tras la premiación "The Best" de la FIFA.

La publicación sigue dando que hablar y dos estrellas brasileñas, en la misma gala, también dieron su opinión. El emblemático Cafú ironizó con los dichos de Owen y le dio un consejo a Ronaldo: "sigue mi dieta, ven conmigo (risas). Si Owen lo dijo, no puedo discutir con él. Sí, está un poco grande, pero mejorará".

Mientras que Roberto Carlos fue más crítico e indicó que "no me gustan ese tipo de bromas (risas). En serio, porque soy muy amigo de Ronaldo. Cuando se trata de una broma de ese nivel, no puedo aplaudirla. El problema de él no es su cuerpo, es su corazón. Tiene un gran corazón".

