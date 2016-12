Rabello ya palpita dupla con Nico Castillo: "Espero que nos acoplemos muy bien para dar resultados"

Época de movimientos en las mejores ligas de América, con la liga mexicana como la protagonista de los traspasos más caros y dos chilenos que prometen ser figuras en los Pumas de la UNAM: Bryan Rabello y Nicolás Castillo.

El ex jugador de Colo Colo, que llega a los Felinos proveniente del Santos Laguna, se mostró emocionado de encontrarse con el ex Cruzado y así revivir la dupla de la Roja sub 20 en 2013: "Esperemos que las cosas nos salgan muy bien a los dos, que nos acoplemos muy bien para dar resultados".

Rabello arribó como una estrella y espera adaptarse rápidamente a su nuevo equipo: "Llego con las expectativas de lo que conlleva estar en un club grande, de estar arriba, de pelear y claro que el objetivo grupal es lograr muchas cosas y, principalmente, pelear por el campeonato; para ello hay que hacer todo", expresó al periódico Record de México.

El talentoso volante es puro optimismo en su llegada, sin embargo, no elude las críticas que llegaron por parte de su ex técnico en Sevilla, Unai Emery, que dijo que Rabello "tenía calidad, pero cuando se enfrentaba a rivales un poco mejores no competía. ¿Qué es competir? ¡Demostrar tu calidad con oposición!".

El chileno respondió directamente: "Algo escuché y me pareció un poco inapropiado, pero en aquel momento tenía 17 o 18 años y, quizá, me costaba un poco o era algo inmaduro. Tenía mucho que aprender, pero me lo tomo con tranquilidad y sé que hay que demostrar en la cancha y eso no me apura mucho", finalizó.

