¿Qué galardones se entregarán este lunes en los premios The Best de la FIFA?

Este lunes se entregarán por primera vez los premios The Best de la FIFA, destinado a galardonar a los mejores del 2016.

La ceremonia se realizará hoy en Zurich (Suiza) y diversos lauros serán destinados a quiénes destacaron en la última temporada.

¿Qué premios se repartirán? Aquí está la lista:

- Premio The Best al Jugador de la FIFA 2016 (Nominados: Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Lionel Messi)

- Premio The Best a la Jugadora de la FIFA 2016 (Nominadas: Melanie Behringer, Carli Lloyd y Marta)

- Premio The Best al Entrenador de la FIFA 2016 de Fútbol Masculino (Nominados: Claudio Ranieri, Fernando Santos y Zinedine Zidane)

- Premio The Best al Entrenador de la FIFA 2016 de Fútbol Femenino (Nominadas: Jill Ellis, Silvia Neid y Pia Sundhage)

- Premio Puskás de la FIFA al gol del año (Nominados: Marlone, Daniuska Rodríguez y Mohd Faiz Subri)

- Premio Fair Play de la FIFA

- Premio a la Afición de la FIFA (Nominados: aficionados del ADO La Haya; aficiones de Borussia Dortmund y Liverpool; y aficionados de Islandia)

- El FIFA FIFPro World11 de 2016 al equipo del año.

