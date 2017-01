Presidente de la FA se opone a mundial con 48 países y reconoce que es minoría en la FIFA

Martin Glenn, presidente de la Asociación de Fútbol inglés (FA), se mostró contrario a la idea de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de hacer un mundial de 48 selecciones, pero se resigna por la poca injerencia que pueda llegar a tener su opinión a la hora de los votos.

"La Premier League es muy popular en el mundo, se puede confiar en el fútbol inglés y eso sí nos da influencia, pero somos un voto de 211. La arrogancia de decir 'somos la FA, inventamos el juego y nos llevaremos la pelota a nuestro hogar si no se hace como queremos' no funcionará", aseguró Glenn a The Guardian.

"Nuestra preferencia es mantener un campeonato con menos equipos, porque hay un factor de calidad, pero igual trataremos de influenciar sobre el formato. Todos tienen un voto y los países más pequeños quieren ser parte de la competición, algo que es entendible", añadió el presidente del fútbol inglés.

"Mi foco principal es ver cómo hacer que Inglaterra clasifique y gane torneos, eso es todo lo que me interesa. No puedo influir sobre la FIFA; somos una voz de 211 federaciones nacionales", añadió el presidente del fútbol inglés", concluyó Glenn.

El próximo martes 10 de enero será clave para el futuro de la Copa del Mundo. En el Consejo de Presidentes de la FIFA, que se realizará en Zurich, se podría llegar a un acuerdo para aumentar a 48 el número de selecciones que participen del Mundial.

