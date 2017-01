Ponce lamenta salida de joven talento a Portugal y alucina con Soteldo: "Es demasiado talentoso"

Huachipato tiene por objetivo para el primer semestre de este 2017 mejorar el décimo lugar que logró en el torneo de Apertura. Para eso, la dirigencia del cuadro acerero golpeó el mercado nacional con la contratación de Yeferson Soteldo.

El venezolano de 19 años fue una de las principales figuras de Zamora y ha sido seleccionado nacional en los últimos meses. Uno de los más contentos con la llegada del volante es el técnico Miguel Ponce, quien no escatimó en elogios para el joven.

"Él estaba visualizado con Rómulo (Otero). Desde que yo llegué al club, los dirigentes querían traerlo; a mitad de año no se pudo porque asumieron que se iba a ir a Europa. Todavía me cuesta creer que lo tengo. Con 19 años fue protagonista del campeonato de Venezuela, es muy talentoso", comentó el técnico a radio ADN.

Miguel Ponce también analizó la salida de Simón Ramírez, lateral derecho de Huachipato que hace algunos días fue presentado en el Benfica de Portugal. El defensa de 17 años incluso tuvo que dejar de participar en el Sudamericano Sub 20 por su traspaso.

"Tenemos una muy buena relación con Simón. Es uno de los jugadores que subimos en la Sub 17, es un ejemplo que se puede hacer de un trabajo bien planificado. Es una pérdida muy grande es un jugador que nosotros creamos porque no era lateral derecho. No sé si era el momento", comentó.

