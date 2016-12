PolÃ©mica en la NBA: reconocen que errores arbitrales ayudaron a Cleveland ante Golden State

Polémica en la NBA: reconocen que errores arbitrales ayudaron a Cleveland ante Golden State

El Gráfico Chile/EFE

La NBA admitió que los árbitros del partido del domingo entre los Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors cometieron dos errores claves en los últimos minutos que favorecieron a los Cavs.

De acuerdo con la revisión de las jugadas por parte de la NBA, ambos fueron decisivos en la derrota de los Warriors, 109-108.

Los árbitros debieron señalar falta técnica a LeBron James, la estrella de los Cavaliers, por colgarse deliberadamente del aro. Además, se determinó que Richard Jefferson, alero de Cleveland, cometió una falta sobre Kevin Durant, que no se sancionó, en la última jugada del encuentro y que le impidió marcar un triple.

"De no haberme caído hubiese tirado sin problema a canasta, y puedo asegurar que no me fui al suelo por mi propia inercia", declaró Durant al concluir el partido. "Ahora ya no tiene nada importancia, no se cobró nada y hay que seguir".

Los Cavaliers respondieron a la acusación y argumentaron que su estilo de juego es siempre defender intensamente, por lo que no vieron ningún tipo de contacto ilegal en la última jugada.

"Les puedo decir que es muy difícil arbitrar en este deporte, por los jugadores que tenemos, la forma en que pueden recibir faltas y contacto. Esa fue una jugada accidental al final del partido. Uno no quiere que esto se decida con dos tiros libres al final de un encuentro. En mi opinión, no hubo tanto contacto", señaló Tyronn Lue, entrenador de los Cavs.

Además, Jefferson dijo que no tuvo la intención de tocar a Durant. James, por su parte, se limitó a decir que permaneció colgado de la canasta para "evitar que Draymond Green" le empujara como sucedió en el Séptimo Partido de las pasadas Finales de la NBA.

GRAF/FBC