Pizzi ilusionado con la Roja "asiática": "Tenemos las armas para ganar la China Cup"

Hace una semana exacta que la Selección chilena se prepara de cara a la China Cup en el complejo Juan Pinto Durán, y al mando del técnico Juan Antonio Pizzi. Con una nómina "más alternativa" por no ser fecha FIFA, Macanudo dijo estar conforme con el trabajo realizado por sus actuales dirigidos, y confiados en ir a ganar el torneo asiático.

"Yo ya estoy conforme con el trabajo que estamos haciendo. Desde la parte futbolística, lógicamente también se están considerado (estos jugadores), pero en líneas generales estoy satisfecho con lo que propusimos al aceptar ira a China. Nosotros vamos a ganar la China Cup, tenemos posibilidades, armas y eso vamos a intentar hacer", señaló Pizzi en conferencia.

"La planificación la venimos realizando hace un par de meses atrás, no es reciente esto, empezamos a hacer las valoraciones de los jugadores que podrían participar, hicimos consultas con muchos jugadores. (Por tanto) estamos satisfechos con lo preparado, con la calidad de entrenamiento y llegamos en buenas condiciones para los partidos", añadió el DT de Chile.

Por otra parte, Pizzi aprovechó de avalar el importante trabajo que tiene el arquero chileno Claudio Bravo en cualquier equipo, pese a las constantes críticas en su contra desde Inglaterra.

"Hay futbolistas que con su sola presencia me transmiten tranquilidad y él es uno de ellos, así que no tengo ningún comentario con respecto a ese tema, creemos que el nivel de estos futbolistas es superlativo y al margen de un partido malo es invalorable para nosotros", apuntó sobre el capitán de la selección.

"No me gusta personificar pero la valoración general de los futbolistas. Casi todos los que estamos en el fúbol convivimos con el elogio y crítica de igual medida. Lo más importante es creer en cada una de sus condiciones, no se llega a los lugares que se llega si no cree en su capacidad", sentenció sobre el misma tema, y consultado también por Alexis Sánchez.

Las otras frases de Juan Antonio Pizzi:

Paredes y Jara: "En el caso de Esteban, el martes 27 se le realizó un estudio y los resultados impidieron que lo pudiéramos considerar para la alta competencia. Gonzalo tuvo un corte que le impedía apoyar el pie y estará hasta mañana sin realizar actividad. Por eso decidimos incorporar dos jugadores, no iban a estar en las condiciones aptas para no ser tenidos en cuenta".

La Bombonera: "Yo he tenido la oportunidad de jugar en el fútbol argentino, en todos los estadios e incluso con River como local y visitante. Al margen del estadio nosotros respetamos mucho a la selección argentina, pero el estadio no va a incidir a la hora de disputar el partido".

China Cup: "Todas las selecciones tienen su dificultad y la jerarquía de las que participan en el Mundial. La mayoría en ligas europeas y sudamericanas por lo que el nivel de los futbolistas se ha ido emparejando. Si bien es cierto que la mayoría de los equipos van a llevar jugadores que no participan habitualmente, el respeto debe ser el mismo".

Recambio: "Yo creo que es un tema que no hay que separar. Como primera medida me parece que la palabra integración me gusta, no es necesario la palabra recambio. En ninguna selección va a existir la decisión de que los futbolsitas no vienen mas, el proceso que queremos llevar es paulatino".

Liga mexicana: "Creo que la liga es competitiva, que hay 8 ó 10 equipos muy fuertes, que el sistema mexicano hace que siempre este con muchos equipos de ser campeon y todos los que estan les vendrá muy bien"

Experencia de Beausejour y Vargas: "Lógicamente los jugadores que vienen participando tienen mayor confianza, conocen el ritmo de cómo se vive Pinto Durán, la reucperación, conocen cómo trabajamos, entonces son de mucha ayuda porque son ejemplos y es muy facil decirle a los nuevos hagan lo mismo que ellos".

Beausejour capitán: "Son los futbolistas los que determinan a sus líderes y se da por algo natural, por ascendencia de personas sobre otras, pero esta vez lo consignamos nosotros y lo encontramos mejor".

Martín Rodríguez: "Nosotros lo convocamos, vino a entrenar, surgió la posibilidad (de partir a México), lo liberamos y cuando resuelva su futuro veremos. Si regresa a Colo Colo irá a China, y si decide firmar con otro club veremos si consultar al club para la disponibilidad de liberarlo".

