"PensÃ© que yo estaba ganando peso": La broma en Twitter de Owen a Ronaldo

El Santiago Bernabéu se vistió de gala en la previa del partido entre Real Madrid y Granada por la Liga de España, que terminó en goleada por 5 a 0 de los merengues. Los asistentes al encuentro disfrutaron de un merecido homenaje a Cristiano Ronaldo por sus cuatro trofeos en el Balón de Oro y todos se pusieron de pie para aplaudir a su máxima figura.

Pero el césped del Bernabéu no sólo tuvo al luso como gran protagonista, sino que también asistieron Ronaldo, Michael Owen y Luis Figo, quienes, al igual que CR7, vistieron la camiseta merengue y ganaron el Balón de Oro.

Y tras participar del homenaje a Cristiano Ronaldo, el ex delantero inglés se dio el tiempo de bromear en las redes sociales y lo hizo con el peso de su colega brasileño, quien estaba con un evidente sobrepeso por el problema a la tiroide que lo afecta.

"Pense que yo estaba ganando peso hasta que vi a mi compañero Ronaldo", escribió Owen en su cuenta de Twitter. Pese a que muchos encontraron graciosa la broma, otros tantos lo criticaron.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s