Pellegrini visitó a Pizzi y Héctor Robles antes de sus desafíos con la Roja

El técnico chileno Manuel Pellegrini visitó este miércoles el complejo Juan Pinto Durán, luego de los dos compromisos de entrenamiento que disputaron la Roja adulta frente a la Sub 20, antes de sus viajes a China y Ecuador respectivamente.

La idea del actual técnico del Hebei Fortune de la Superliga de China era saludar a los técnicos Juan Antonio Pizzi y Héctor Robles, además de ver en acción a los seleccionados de ambos equipos en el búnker de la Roja.

"Vine a saludar a Héctor Robles que lo dirigí en Palestino, a conocer a la Sub 20 y a saludar a Juan Antonio Pizzi que no había tenido la oportunidad de hacerlo", dijo el ex entrenador del Manchester City a radio Bio Bio.

"Es importante jugar partidos amistosos con selecciones distintas, así que va a ser una buena experiencia sobre todo para jugadores más jóvenes", añadió el adiestrador, refiriéndose a la preparación que han hecho ambas selecciones de cara a sus desafíos.

A pesar de que su visita llamó mucho la atención de los presentes en el recinto de Macul, el técnico descartó que exista alguna recomendación de su parte para ambos DT. "La Roja no necesita ningún consejo, tiene un gran técnico y sabe los consejos que tiene que dar", sentenció.

