Pedro Morales no olvida sus raíces y buscará salvar económicamente a Deportes Concepción

El Gráfico Chile

Apareció una salvación para Deportes Concepción, quien durante este 2016 fue desafiliado de la ANFP por asuntos económicos. El personaje que buscará reanimar al equipo lila es el volante Pedro Morales quien confesó que quiere volver a volver al equipo en la parte alta del fútbol chileno.

"Deportes Concepción debe ser el equipo con más hinchas en la ciudad, eso sería un gran peso en la espalda y me motiva. Es positivo, me encanta, hay un gran estadio. Yo he dejado muchas cosas de lado por el fútbol y creo que se me han devuelto. Me gustaría seguir ligado de esa forma a la actividad teniendo un club, haciéndolo crecer, aportando con los hinchas", comentó el deportista.

En conversación con el diario El Sur, el ex jugador del Vancouver Whitecaps, explicó la relación que tiene desde su infancia con el club. "Hay un tema de la familia que desde chico es hincha del equipo. Creo que con la situación que está pasando y el apoyo de la gente, llama la atención el poder hacer de Deportes Concepción un proyecto bien grande, como en años anteriores, cuando yo era niño", recordó el jugador.

Debido a los tres años que estuvo en Canadá, Morales sabe perfectamente cómo se mueven los dirigentes en el fútbol profesional.

"El éxito de la MLS es como se vende a la gente. Es lógico que allá hay más público y por eso hay mayor demanda de tickets, merchandising, la forma que el club da a conocer al público el estadio. Hay muchas ideas, estuve en varios lugares de EE.UU. y creo que sería bueno imitar eso", comentó Pedro Morales quien se encuentra en nuestro país escuchando ofertas para su futuro.

GRAF/GL