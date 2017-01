Pedro Morales desea una nueva etapa en la U: "Me gustaría volver"

El Gráfico Chile

Tras casi tres años a gran nivel en el Vancouver Whitecaps de la MLS, el futbolista chileno Pedro Morales está en búsqueda de un nuevo club para continuar su carrera. Y en dicho contexto no descartó volver a nuestras canchas, es más, se mostró abierto a un posible retorno a la Universidad de Chile.

Consultado por la opción de regresar al balompié criollo en entrevista con La Tercera, el mediocampista de 31 años respondió: "no sé. Estoy de vacaciones en Concepción. La gente que me representa está trabajando en eso. Seguramente la próxima semana estaré en Santiago y veremos qué pasa".

En línea directa con lo anterior, al formado en Huachipato se le preguntó por una potencial nueva etapa en la U, club que ya defendió entre 2007-2008 y en 2012, ante lo que contestó que "la U, lógicamente, para mí, si me llegan a abrir una puerta para poder volver, me gustaría. Mis mejores experiencias futbolísticas las viví ahí, lo pasé muy bien. Estuve feliz. Me gustaría volver".

Del mismo modo, el oriundo de Hualpén explicó que está en búsqueda de un club con altos desafíos deportivos, pues anhela regresar a la Roja. "Espero volver más adelante. Por eso quiero jugar, competir, estar en un equipo que pelee cosas. A través del rendimiento, se puede lograr eso. Lo más lindo es estar en la Selección. Pero está el equipo conformado y eso lo hace complejo", manifestó.

Por otra parte, Morales explicó los acercamientos que ha tenido para concretar una posible inversión en Deportes Concepción. "Hemos tenido conversaciones con la gente del Club Social y de la parte que lidera René Mora. Hay muchas expectativas de parte nuestra. Tenemos un grupo, Arena se llama, con el que tenemos un complejo en Hualpén y una tienda en el centro. Ha sonado fuerte mi nombre. Hemos tenido conversaciones para conocernos", contó.

El ex Dinamo Zagreb también quiso dejar en claro por qué está interesado en invertir en el León de Collao. "Es un club de la zona. Mi familia, mis abuelos, mis primos y mis tíos son hinchas del club. Todo lo que ha generado el club nos ha llamado la atención. Es una bonita posibilidad ayudarlo en estas instancias. Si tenemos la posibilidad, si las cosas se dan correctamente, si se mantiene la buena acogida que ha tenido mi nombre, sería lindo", estableció.

GRAF/PS