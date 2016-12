Paulo Garcés critica a Julio Rodríguez tras cuestionamientos a Pablo Guede en Colo Colo

Las palabras emitidas por Julio Rodríguez cuando fue despedido de Colo Colo todavía siguen generando polémica en el estadio Monumental. "Lo que Guede quería le incomodaba mucho a Paulo Garcés. Lo tuve que tranquilizar, le pedían cosas imposibles que ningún arquero del mundo podía hacer", afirmaba hace algunas semanas el ex preparador de arqueros del cuadro albo.

Ante estas palabras, el fue propio Garcés quien salió a desmentir las declaraciones de Rodríguez y aprovechó de dar un tremendo espaldarazo a Pablo Guede, con quién comentó tiene una muy buena relación.

"Me complicaron. Lo que le pedía a los porteros era lo que hoy se necesita, que el arquero juegue más con los pies, que sea más líbero. A mí eso no me complicó. Sí cometí errores, son accidentes del fútbol y me tocó cometerlos", sentenció el arquero en radio ADN.

Saliendo un poco de la polémica, el arquero de los albos se refirió a su situación contractual con el cuadro de Macul. Todo esto debido a que terminar contrato a mitad del próximo año y desde enero podría comenzar a negociar con otros clubes como jugador libre.

"Espero hacerlo lo mejor posible estos meses para quedarme en Colo Colo o ver opciones de afuera. Quedando seis meses uno se empieza a preocupar", afirmó el arquero este jueves.

