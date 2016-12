Paul Gascoigne vuelve a protagonizar otro incidente bajo los efectos del alcohol

AFP

El exfutbolista inglés Paul Gascoigne fue hospitalizado tras herirse durante un altercado en un hotel de Londres en el que estaba ebrio, publicó este miércoles la prensa británica.

La policía londinense anunció una intervención en un hotel del este de la capital el martes por la noche y que llevó a atención médica a un hombre de 49 años herido en la cabeza. 'Gazza' tiene 49 años.

El que fuera uno de los jugadores estrella de su país fue acusado por otros clientes del lugar de proferir "insultos raciales" y de molestar a mujeres arrojándoles dinero.

Un cliente del hotel, Alvin Carpio, describió en Twitter a un Gascoigne "muy bebido", que fue "empujado por las escaleras" por alguien. "Intento leer pero no lo consigo porque Gascoigne está detrás de mí provocando problemas", afirmó.

El portavoz del ex atacante de la selección inglés, Terry Baker, precisó que Gascoigne "no fue detenido" y que "pronto va a salir del hospital para volver a su casa". El estado de Gascoigne es "estable", añadió la policía, que continuará con su investigación de lo ocurrido.

Desde su retirada profesional en 2004 ha protagonizado diversos episodios polémicos por su comportamiento.

This may be 1 of the weirdest tweets I've sent:I'm in Ace Hotel trying to read but can't because Paul Gascoigne is behind me causing trouble — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

It gets crazier: Gazza has just been kicked down the stairs by a guy whose friend got slapped by him. He really isn't in a good place. — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

It's a sad state: He's been spitting, making racist remarks & groping women, all while throwing around £ notes & stating his dad has cancer. — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

