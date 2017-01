Pablo Guede reconoce que quiere a Germán Lanaro y Macnelly Torres en Colo Colo

Por Pedro Marín Roldán

Colo Colo volvió este martes a las prácticas tras las vacaciones de verano y tuvo como gran novedad la presencia de Mark González, único refuerzo albo hasta el momento, y el retorno del peruano Christofer Gonzales, quien estuvo el segundo semestre a préstamo en César Vallejos.

Los dirigidos de Pablo Guede seguirán sus entrenamientos pensando en los desafíos que se le vienen para el 2017, donde enfrentarán el torneo local y la difícil misión de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por eso, el técnico de los albos, quien asistió a conferencia de prensa tras la primera práctica, ya piensa en los otros dos refuerzos que puede fichar para el primer semestre y tiene claro los nombres que quiere en el Monumental: Germán Lanaro y Macnelly Torres.

"Me interesa mucho Lanaro porque es un central chileno que no utiliza cupo de extranjero y lo conozco muy bien. No es fácil conseguir un central en esos términos. Los centrales que tenemos en carpeta son de edad y creo que deben venir a disputar la Copa", señaló el técnico sobre la opción de contratar al zaguero de Universidad Católica.

En tanto, sobre Macnelly Torres dijo que "si se libera el cupo de extranjero, yo quiero a Macnelly Torres. El cupo será utilizado en él, me encanta y lo quiero. Le dije al presidente que es el creador que quiero y me dijo que van a realizar los esfuerzos".

Además, Pablo Guede se refirió a la llegada de Mark González como primer refuerzo de Colo Colo: "Es un gran jugador, que tenía en la lista, y le vamos a dar el mismo trato que le damos a los sub 37 porque saben que los puedo tratar de la misma manera y será el plan de trabajo. Mark nos puede dar un montón de cosas que nos daba Martín (Rodríguez), pero creo que Martín fue determinante todo el semestre y nosotros confiamos en que tanto Véjar como Mark sean determinantes y deben demostrar que están a la altura".

Los otros conceptos de Pablo Guede

La partida de Martín Rodríguez: "Lo llamé una sola vez para felicitarlo y creo que hizo lo que más pudo para sacar más plata para el club. Había una cláusula de salida y en ningún momento me voy a enojar. Aníbal hizo las negociaciones hizo de forma extraordinaria para sacar más plata para el club. Martín quería irse y a mí no me sirve tener jugadores que no quieren estar acá".

El regreso de Christofer Gonzales: "Es un jugador que nos permite tener un cuarto refuerzo, pero si nos ocupa un cupo de extranjero. Es muy bueno y nos puede servir. Me quiero quedar con 'Canchita' porque es un muy buen futbolista. Si no se da el cupo, la idea es que se pueda quedar para la Copa Libertadores".

La llave con Botafogo en Copa Libertadores: "Es complicado, es un rival que es muy difícil y vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias. Si me dan a elegir, yo no lo quería porque ellos se pueden reforzar con los jugadores que quieran, pero somos Colo Colo y vamos a pelear. Lo único que quiero es intentar ganarle a Botafogo y lo que viene después será más difícil.

Los jugadores que deben volver de los préstamos: "Hardy Cavero y Nicolás Orellana me interesan porque tuvieron un nivel bárbaro y creo que nos podrían ayudar mucho. Estamos viendo si pueden volver, porque nos permiten el regreso de dos jugadores".

Los amistosos en pretemporada: "Quiero partidos complicados. A nosotros nos sirve mucho jugar con Curicó Unido. Me encantaría jugar con Boca, River Plate, Flamengo. Vamos a intentar traerlos y en la última semana necesitamos jugar con ese tipo de rival".

La salida de Julio Rodriguez: "Tomé la decisión y me lo guardo para mí. No soy de ventilar las cosas y el tiempo da las razones. No compren gatos por liebre".

Lo que quiereo futbolísticamente para el 2017: "Con el nivel que terminamos fue muy alto y lo que tenemos que agregar son las variables al sistema de los partidos. Vamos a mejorar en las variantes de línea de tres a línea de cuatro".

La renovación de Claudio Baeza: "Hablé con Claudio y le dije que va a jugar conmigo. Ojalá renueve. Si él se quiere quedar es un jugador fundamental para mí, pero si quiere irse le daré un abrazo, porque a mi no me sirve tener a un futbolista que no esté a gusto".

GRAFGP