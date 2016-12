No se vende: West Ham rechazó millonaria oferta de adquisición de Red Bull

El Gráfico Chile

A través de su cuenta de Twitter, Jack Sullivan, hijo de David Sullivan, uno de los dueños del Wesr Ham United de la Premier League aseguró que en agosto de 2016 recibieron una millonaria oferta de adquisición por parte de la marca de bebidas energéticas Red Bull.

Según el hijo del empresario, lo ofrecido por los austríacos superaba en tres veces el valor actual de los Hammers, llegando a cerca de US$ 800 millones, pero admitió que el club "no se vende".

"La nota de la compra de Red Bull publicada en The Sun está desactualizada y con cifras erróneas. Rechazamos 650 millones de libras (US$ 800 millones) en agosto. No queremos vendernos", aseguró en la red social Sullivan, en relación a la noticia publicada por este periódico el domingo 25 de diciembre, que aseguraba que Red Bull hizo una oferta de US$ 280 millones para adquirir los Hammers.

"Sin deseos de vender nuestra herencia y ser llamados Red Bull West Ham", puso en otra publicación el hijo del empresario.

1/2 Re red bull story in sun today,completely out of date and figures wrong we turned down £650m in august. We have no desire to sell out — Jack Sullivan (@jsullivanwhu) 26 de diciembre de 2016

No desire to sell our heritage and be called red bull West Ham. #coyi — Jack Sullivan (@jsullivanwhu) 26 de diciembre de 2016

La marca austríaca tiene un historial de inversiones en el deporte. Red Bull de Leipzig (Alemania), de Nueva York (Estados Unidos), de Salzburgo (Austria) y de Brasil, son las franquicias en el fútbol. Pero también destaca en el automovilismo y el hockey.

GRAF/FBC