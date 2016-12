Nico Castillo en su despedida: "Donde quiera que estÃ© voy a estar apoyando a la UC"

Nico Castillo en su despedida: "Donde quiera que esté voy a estar apoyando a la UC"

Nicolás Castillo dejó huella en la Universidad Católica, transformándose en ídolo del inédito bicampeonato en 2017 y referente, por eso es que en su despedida sus palabras toman tintes de emoción para todos los seguidores.

El goleador seguirá su carrera en los Pumas de la UNAM de México y antes de partir dejó palabras de agradecimiento al club que lo crió: "Con mucha tristeza, ya tuve la oportunidad de despedirme de mis compañeros, cada uno me dio sus palabras, estoy muy agradecido de toda esta gente, de todo este plantel, de esta familia que formamos", señaló en su última entrevista al sitio oficial de Cruzados.

La salida del goleador del torneo de Apertura estuvo llena de emociones y en el plantel de jugadores le brindaron todo el cariño: "Aprendí mucho de cada uno, aprendí mucho de los que quizás no se ven mucho en la tele, Franco (Costanzo), el Milo (Mirosevic), el Pájaro (Gutiérrez), todas las palabras de apoyo que te dan antes de un partido, también después, es lo mejor. Aprendí mucho, me voy muy contento, muy feliz, es a lo que vine, a salir campeón.

La relación de Castillo y los hinchas también fue fundamental para conseguir todos los logros obtenidos, por eso el artillero declara su incondicionalidad a la UC: "Siempre, donde quiera que esté voy a estar apoyándolos, mirándoles y dándoles mucha buena vibra. A toda la gente de Católica le quiero agradecer por todo el apoyo, sin ellos, sin la confianza que me dan, no podría haber sido posible hacer tantos goles, tan buenas actuaciones, que me llevaron a ser nominado a la Selección. Agradecido de toda la gente y nos volveremos a ver en un próximo ciclo y ojalá que le siga yendo bien a todo el Club", fueron sus emocionadas palabras para sellar su despedida.

