Neymar le baja el perfil al BalÃ³n de Oro: "Yo no juego fÃºtbol para ganarlo"

El atacante brasileño del Barcelona, Neymar, no ha mostrado su mejor versión en la actual temporada. En 13 partidos de La Liga que disputó, convirtió 4 goles. En la temporada pasada hizo 24 en 34 encuentros. Y el bajo segundo semestre hizo también que tuviera menos opciones de ser parte de los tres finalistas del Balón de Oro.

El premio se lo quedó el portugués Cristiano Ronaldo, que se coronó en la Champions League y la Eurocopa. Neymar, en una entrevista al sitio oficial de La Liga, aseguró que el galardón no es una obsesión para él.

"Yo no juego al fútbol para ganarlo", aseguró el astro brasileño. "Juego para ser feliz porque me encanta el fútbol. Ganar el Balón de Oro es consecuencia del trabajo. Por desgracia sólo se le puede dar a uno. Leo Messi es mejor y lo respetamos. Para mi es un gran honor ser compañero de él y compartir vestuario, los goles y todo en la cancha", añadió.

"Claro que es una motivación que tengo, ganar el Balón de Oro, pero no es algo por lo que vaya a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y aquí estoy muy feliz. Si no lo gano no pasa nada", confirmó el ex delantero de Santos.

El atacante de 24 años también habló sobre el puntero de la Liga de España, el Real Madrid de Zidane. El Barca está a tres puntos de los Merengues, pero con un partido más disputado. Si el equipo de Cristiano gana su partido pendiente, le sacará seis puntos de ventaja a los Blaugrana.

"Queda mucha Liga aún. Muchos partidos y tenemos que estar muy concentrados en hacer lo nuestro. No tenemos que estar con los ojos en Madrid. El año pasado estábamos a once puntos del segundo y ganamos la Liga casi en el último partido. Es una Liga muy difícil: el primero, el segundo o el tercero no puede estar tranquilo nunca porque son partidos difíciles", dijo confiado el brasileño.

Además, el delantero alabó a Andrés Iniesta, quien tampoco ha ganado el Balón de Oro. "Para mí es el mejor mediocampista que he visto jugar. Para ser bueno, para ser una leyenda, no hace falta un Balón de Oro. Es incomparable, porque es muy, muy diferente. Andrés tiene una elegancia, una clase increíble que le hace diferente a todos los demás", concluyó Neymar.

