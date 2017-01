Natalia Duco: "Hay harta homosexualidad en el deporte y Chile no está preparado para aceptarla"

La lanzadora de bala, Natalia Duco, se refirió abiertamente a la homosexualidad durante una larga entrevista.

La atleta nacional, dos veces finalista de esta disciplina en los Juegos Olímpicos, analizó este tema en conversación con La Tercera.

"En el deporte hay harta homosexualidad. Lo más probable es que haya, pero Chile no está preparado para aceptar la homosexualidad. En otros países es algo común. En mi caso no tengo problemas porque me encantan los hombres", sentenció.

En esa línea, aclaró que en su gusto con los hombres "no me gustan los musculosos. Me gustan fuertes, sí, pero un michelín de musculoso me muero. No tengo problema en salir con alguien flaco".

Además, consultada sobre si se declaraba feminista, dijo que "no me gusta ni el machismo ni el feminismo. No critico el movimiento feminista, pero para mí la base es que el hombre y la mujer no son iguales, por una cosa biológica. Somos con el yin y el yang, un complemento. La igualdad total no es verdad".

Por otro lado, Duco respondió sobre Isidora Jiménez, de quienes muchos dicen que "vende" porque es "bonita", que "yo creo que vende porque es una atleta que corre rápido y además es linda. Es un plus. No creo que sólo sea una niña linda, porque si no entraría en el grupo de las modelos. Es una mezcla de atleta y modelo".

