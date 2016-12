Misael DÃ¡vila y grupo de Iquique en Libertadores: "Podemos pelear"

Misael Dávila y grupo de Iquique en Libertadores: "Podemos pelear"

El Gráfico Chile

Misael Dávila, una de las principales figuras en la histórica campaña de Iquique en el Torneo de Apertura, reflexionó sobre el grupo de Copa Libertadores 2017, que ubicó al elenco dirigido por Jaime Vera en el Grupo 8, junto a Gremio de Brasil, Guaraní de Paraguay y Zamora de Venezuela.

"Podemos pelear. Salvo Gremio, que por presupuesto y por la calidad de sus jugadores se escapa un poco del resto, me parece que el nivel del grupo es parejo, aunque no he visto a Zamora y Guaraní en profundidad como para dar un juicio. De lo que estoy seguro es de que vamos a batallar con todo lo que tengamos", señaló el mediocampista a La Tercera.

"Es difícil, pero lo presumíamos, porque en la Copa Libertadores están los mejores equipos del continente. El que nos tocara iba a ser igual de complicado", añadió.

Gremio se postula como el rival más complicado del grupo. El equipo brasileño se ubicó noveno en la tabla del Brasileirao, pero consiguió su pasaje al torneo continental luego de ganar la Copa de Brasil, donde derrotó en la final a Atlético Mineiro.

GRAF/FBC