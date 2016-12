1 D. Ospina 4 S. Arias 3 O. Murillo 13 Y. Mina 19 F. Díaz 6 C. Sánchez 8 A. Aguilar 10 J. Rodríguez 27 E. Cardona 18 M. Borja 11 O. Berrío 1 C. Bravo 4 M. Isla 18 G. Jara 3 E. Roco 2 E. Mena 21 M. Díaz 20 C. Aránguiz 8 A. Vidal 6 J.P. Fuenzalida 11 E. Vargas 15 J. Beausejour