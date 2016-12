1 C. Toselli 24 A. Parot 4 C. Álvarez 2 G. Lanaro 3 G. Maripán 18 D. Buonanotte 19 J. Fuenzalida 23 E. Kalinski 6 C. Fuentes 16 R. Noir 30 N. Castillo 12 P. Garcés 5 J. Barroso 4 M. Zaldivia 9 L. Figueroa 20 J. Valdés 10 R. Fernández 8 E. Pavez 14 M. Rodríguez 23 C. Baeza 7 E. Paredes 29 O. Rivero