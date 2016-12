1 M. Cano 3 D. Silva 16 B. Viveros 4 I. Lara 10 F. Saavedra 14 D. Vicencio 8 L. Sirino 6 J. Santander 18 G. Abán 11 G. Martinez 9 C. Escobar 1 C. Toselli 24 A. Parot 29 S. Magnasco 2 G. Lanaro 3 G. Maripán 18 D. Buonanotte 23 E. Kalinski 6 C. Fuentes 14 D. Llanos 16 R. Noir 8 J. Carreño