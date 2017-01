Meneses aclara polémicos dichos contra Baeza e indica que fueron mal interpretadas

Por Pedro Marín Roldán, El Gráfico Chile

El gerente deportivo de Colo Colo, Óscar Meneses, aclaró sus dichos sobre la situación de Claudio Baeza en el Cacique, que aún no ha renovado su contrato que termina a mediados de este 2017.

"Con Claudio Baeza estamos negociando, con la confianza de tener un acuerdo pronto, el fin de semana se reunió con el presidente (Aníbal Mosa)", dijo en conferencia de prensa.

En esa línea, el directivo aclaró que "lo que buscamos es una extensión de contrato, las conversaciones han sido largas, pero tenemos fe en llegar a un acuerdo en los próximos días".

Además, salió al paso de las críticas luego de que una de sus frases de la semana pasada fue interpretada como un posible "corte" al jugador si no firma un nuevo contrato.

"Yo no quise decir que el jugador no iba a jugar más, es una falsedad tremenda, yo lo único que dije es que si negociaba como jugador libre nosotros podíamos tomar decisiones deportivas, por la interpretación de la frase me terminaron reventando en los medios", dijo.

Y añadió que "si juega o no es decisión del entrenador, si yo sé que no contaré con Baeza en seis meses tenemos que ver qué acciones vamos a tomar, si vamos a traer otro jugador y qué características necesitamos".

En otro tema, sobre la nacionalizción de Julio Barroso y Ramón Fernández, dijo que "estamos haciendo trámites con extranjería por Ramón. Pero vamos con calma, porque tenemos hasta el 9 de febrero para traer otro extranjero, la limitante de tres jugadores nos complica mucho".

"Por lo de Julio también podría darse, pero nosotros no podemos hacer mucho, no está en nuestras manos", sentenció.

