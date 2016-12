Mauricio Viana firma por Sporting Cristal de Perú y peleará por ser titular en la Copa Libertadores

El Gráfico Chile

Tras un desempeño bastante opaco en el Jaguares de Chiapas, el portero nacional, Mauricio Viana, confirmó que desde el próximo año defenderá los colores del Sporting Cristal, actual campeón del torneo descentralizado de Perú.

"Estoy con muchas ganas de viajar ya, el 5 de enero estoy llegando a Perú. Para mí fue muy fácil decidir por Cristal, es un equipo campeón y que tiene expectativas de pelear en la Copa Libertadores", sentenció el jugador a Radio Ovación.

El ex portero de Santiago Wanderers, también comentó lo contento que está de encontrarse con José Guillermo del Solar, quien fue presentando hace pocas horas como el técnico del equipo. "Estuve pendiente de Cristal, estoy contento que llegue un técnico como 'Chemo' que ha dirigido en Chile y conoce cómo es un fútbolista chileno, yo voy con muchas ganas de pelear un puesto", comentó.

Para finalizar y entendiendo que para muchos hinchas del Sporting es un portero bastante desconocido, Viana detalla su forma de jugar en la cancha.

"Me gusta mucho liderar en la cancha, que mi defensa siempre se encuentre ordenada, me gusta salir jugando con los pies, no me gusta el pelotazo, soy de cortar mucho los centros, soy alguien que se impone en la cancha y hace que el equipo tenga confianza en su portero", concluyó el portero.

GRAF/GL"