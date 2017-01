Maturana explica su arribo a Necaxa: "Yo quería jugar afuera para lograr algo importante"

El Gráfico Chile

Nicolás Maturana se convirtió en el quinto futbolista chileno en arribar al Necaxa de México, luego de llegar a los Rayos para compartir camarín con Manuel Iturra, Marcos González, Edson Puch y Luis Felipe Gallegos.

Ante su llegada a su nuevo club, el ex jugador de la Universidad de Chile dijo estar feliz de llegar a la escuadra de Aguascalientes, dado que tenía la intención de dejar nuestro país para mostrarse en el fútbol internacional.

"Vengo a representar a una institución grande acá en México, para mí es un paso importante venir a este club y esperemos lograr algo importante", dijo Maturana al programa radial mexicano, Deportes MVS.

"La verdad es que yo quería jugar afuera y mostrar que puedo jugar de la misma manera que lo hice en Chile, y por eso me decidí por el Necaxa", añadió el ex seleccionado chileno sub 20, quien destacó la presencia de otros cuatro compatriotas en el elenco albirojo.

"Me siento muy adaptado porque hay muchos chilenos. Sé que es una liga muy competitiva, con muchos jugadores seleccionados sudamericanos, y eso es importante para mi carrera y para ser el gran jugador que espero ser en este campeonato", sentenció.

El Necaxa debutará este sábado 7 de enero (20:00 horas) frente al Cruz Azul de los chilenos Enzo Roco, Francisco Silva y Martín Rodríguez, por la primera fecha del torneo de Clausura de México.

GRAF/DE