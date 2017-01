Mathías Riquero está a un paso de ser chileno y liberar un cupo para el copero Iquique

En Deportes Iquique parece que podrán utilizar uno de los tres cupos de refuerzos para fichar a un futbolista extranjero. Y todo gracias a Mathías Riquero.

Es que el propio volante uruguayo reconoció que está a un paso de obtener la nacionalización y así liberar una vacante foránea en el plantel de los Dragones Celestes.

"Está bastante encaminado. Ya presenté la carpeta, la mandamos a extranjería a Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago, me mandaron una factura y ya aboné a través de un banco y ellos me comunicaron que estaba aprobada la nacionalización, por lo que ahora estoy esperando que me la den nomás", expresó a La Estrella de Iquique.

"Esto es muy importante para el club y para mí también. Así que estoy muy contento y esperando que cuanto antes salga", añadió.

Consignar que al elenco nortino, que disputará la Copa Libertadores 2017, puede reforzarse con un jugador más tras incorporar a Nicolás Peñailillo y Eduardo Farías.

