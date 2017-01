Martín Rodríguez anunció que no jugará la China Cup en su presentación en México

Martín Rodríguez fue presentado oficialmente en Cruz Azul de México este jueves y confirmó que no va a jugar la China Cup.

"Creo que no voy a poder ir a la China Cup. me quiero acostumbrar al Cruz Azul", dijo el chileno, ex Colo Colo, durante la conferencia de prensa en la que fue anunciado como nuevo jugador de la Máquina Cementera junto al ecuatoriano Ángel Mena y el argentino Gabriel Peñalba.

Además, indicó en su presentación que "quiero enfocarme al 100% en Cruz Azul, no podré jugar en la primera fecha, pero si estaré para la segunda. Tengo que ver el tema de mi visa de trabajo en Houston".

El torneo de Clausura de la Liga MX comienza este fin de semana y el conjunto que dirige Paco Jémez y donde militan Enzo Roco y Francisco Silva tendrá un duelo de chilenos ante Necaxa de Edson Puch, Marcos González, Luis Felipe Gallegos, Manuel Iturra y Nicolás Maturana.

Rodríguez fichó en el cuadro azul luego de una larga telenovela que se resolvió en los últimos días, cuando el Cacique finalmente accedió a ceder su pase.

En los mexicanos, el volante también utilizará el número 14 que usó en su participación en el cuadro albo con el que conquistó el Torneo de Apertura 2015 y la Copa Chile 2016.

Ángel Mena, Gabriel Peñalba y Martín Rodríguez son presentados como nuevos refuerzos de Cruz Azul. pic.twitter.com/pQ1ZQntGUT — Rubén Beristáin ⚽ (@Ruben_Beristain) 5 de enero de 2017

Martín Rodríguez explica que no estará en la jornada 1 por el tema de la visa de trabajo. Estaría disponible en la fecha 2 pic.twitter.com/svRiQQKg13 — Villareal Villalbazo (@OmarVV9) 5 de enero de 2017

