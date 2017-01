Mark González en su presentación: "Como Paredes requiero de una carga especial"

El Gráfico Chile

Mark González está de vuelta en Chile aunque no para ponerse la camiseta de Universidad Caólica, sino que la de uno de sus clásicos rivales, Colo Colo, y en la presentación realizada en el Monumental el jugador expresó su optimismo para la temporada que se viene.

El extremo, que viene de un frustrado paso por el Sport Recife, aclaró de entrada sus motivaciones tanto en el torneo nacional como en la Libertadores, aceptando el trato preferencial que debe recibir por su edad: "Me he sentido super bien, al igual que (Esteban) Paredes y otros jugadores requerimos de una carga especial, un tratamiento, eso no quiere decir que no pueda dar lo que se espera. El equipo nos quiere tener al 100%", señaló ante las especulaciones de la hinchada alba.

Para el mundialista no es problema su pasado cruzado y aclaró que tras decidir quedarse en Chile tuvo que poner las cosas en una balanza para definir: "Tengo que pensar en mí y en mi familia y la mejor opción fue Colo Colo. Hay que vivir del presente y no del pasado, porque soy futbolista y profesional en lo que hago, no podía esperar más. La gente nunca va a entender que esto es así, claro que me va a costar un poco, pero con un par de partidos que lo haga bien es la mejor forma de hablar, es natural que la gente de católica se sienta así", sentenció, aclarando que cree que no va a celebrar un gol en caso de anotarle al club donde hizo las divisiones inferiores.

La conferencia de prensa sirvió para que los hinchas de Colo Colo conocieran las motivaciones de González, que buscará volver a la selección: "Me toma en un gran nivel. Colo Colo me abre las puertas porque pretendía volver a jugar, es el mejor equipo para retomar mi nivel y volver a la selección. El club pelea cosas importantes, Torneo Nacional y Libertadores".

La oferta de Heller y el método Guede que lo sorprendió

Mark González vivió duros momentos en Brasil donde no pudo reflejar su fútbol en el Sport Recife y se especuló con las clásicas lesiones que complican su carrera. El jugador se encargó de desmentir los dichos de entrada: "Mi salida no fue por lesión, todo lo que se habló fue mentira, rescindí por un tema de adaptación futbolística. Fue una experiencia mala, nunca me había tocado vivir una situación así. No he parado de entrenar y salió la oportunidad de venir a Colo Colo y no lo pensé dos veces".

La posibilidad de volver a Chile era prioridad para el jugador del CSKA de Moscú, que incluso confirmó una negociación con la Universidad de Chile: "Hubo un acercamiento de (Carlos) Heller, ocurrió cuando yo estaba en la hípica, se me acercó y mostró su interés, pero finalmente no se concretó nada".

