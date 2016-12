Mark González afronta su condición física: "Lamentablemente tengo chapa de lesionado"

El Gráfico Chile

Un golpe al mercado nacional. En las últimas horas, la dirigencia de Colo Colo hizo oficial el arribo de Mark González, quien se sumará al cuadro albo por un año con la opción automática por seis meses si juega el 70% de los partidos.

A pesar de su trayectoria, los hinchas albos no tuvieron la mejor reacción cuando se entregó la noticia del nuevo refuerzo. ¿El motivo? Las últimas temporadas del seleccionado nacional no han sido buenas y sus lesiones han marcado su carrera.

Ante estas críticas, es el propio Mark quien sale a defenderse. "No me preocupa lo extrafutbolístico, confío en mis capacidades. Contando con los cuidado que necesito, no tendré problemas. Lamentablemente tengo chapa de lesionado, por las operaciones que he tenido. Pero todas mis lesiones han sido traumáticas y no musculares. Confío en mí y todos saben lo que puedo dar", sentenció el jugador al diario El Mercurio

El primer refuerzo de los albos aprovechó la oportunidad de enviar un mensaje a los hinchas de Colo Colo, quienes no olvidan muy fácil su paso por Universidad Católica.

"Quiero decirles que voy a dar el ciento por ciento, que no voy a defraudar y que mi llegada no será un fracaso. Espero que pronto me quieran", sentenció Mark González al sitio web de Colo Colo.

GRAF/GL