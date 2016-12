Marginan de la Roja Sub 20 a defensa de Palestino por indisciplina

La Selección Sub 20 de Chile sigue trabajando de cara al Sudamericano de la categoría que se jugará en Ecuador en enero.

El equipo que dirige Héctor Robles no para con sus entrenamientos, pero ha perdido un par de nombres debido a lesiones (Jimmy Martínez y Brian Torrealba) y ahora por una situación extrafutbolística.

El mismo entrenador confirmó que el lateral Bayron Saavedra de Palestino fue desafectado del plantel por un acto de indisiciplina.

"Fue un tema de disciplina, de orden y de llegadas. Colocamos reglas siempre en el plantel. Uno tiene que privilegiar el grupo sobre las individualidades. Tiene tremendas condiciones, pero no se adecuó a lo que impuso nuestro cuerpo técnico. Ahora eligiremos a un jugador más confiable", indicó el seleccionador en Quilín.

"Todos son tremendos jugadores, pero son circunstancias que pueden pasar. Hay que saber que entrará otro para suplirlo. Los más importantes son los que se quedan, no los que quedan en el camino por diferentes circunstancias", expresó.

El jugador, en conversación con radio Cooperativa, se defendió diciendo: "estábamos en una práctica de fútbol, y en un duelo con un compañero, me resbalé y le pegué una patada sin intención. El profesor pensó que fui mala leche. Eso me dio rabia y me salí de la práctica".

"Me dirigió unas palabras y yo le dije que 'está loco, como voy a querer dañar a un compañero'. Y él me dijo que no estaba hablando con un cualquiera, que él jugó a la pelota y sabía cuando uno era mala leche", añadió.

Robles, consultado por un tema parecido a lo ocurrido con Jeisson Vargas en octubre, cuando fue detenido por Carabineros, fue claro y sentenció: "No es similar a ese caso".

"Nosotros conversamos siempre estos temas. Ellos sabían las reglas. Lo de Jeisson fue algo puntual, que le puede pasar a cualquiera y que me puede pasar hasta a mi", indicó.

En tanto, la próxima semana se entregará la nómina de 25 jugadores que viajará a Ecuador, de la cual saldrán los 23 que jugarán el certamen.

