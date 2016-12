Marcos GonzÃ¡lez aterriza las metas del Necaxa: "El objetivo es la permanencia"

Marcos González aterriza las metas del Necaxa: "El objetivo es la permanencia"

El Gráfico Chile

El ex defensor de la Universidad de Chile, Marcos González, se refirió a la actualidad del equipo del Necaxa, que a mediados de año ascendió a la Primera División mexicana, y que hace dos semanas fue eliminado de la semifinal del Torneo de Apertura por el América.

Según el capitán de los Rayos, eso sí, el propósito del club es mantenerse en la categoría. "El primer objetivo es la permanencia, no nos sirve de nada lo hecho anteriormente si ahora no logramos lo que realmente estamos peleando desde el principio", aseguró el ex UC.

"Yo creo que la gente o en este caso quien tenía algún tipo de duda, ya no nos mira con esa misma duda, a lo mejor nos ve como un equipo que va a competir y no tanto como el equipo que estaba fijo para descender, así que yo lo veo de esa forma", añadió González.

El Necaxa, donde también juegan los chilenos Edson Puch, Manuel Iturra y Luis Felipe Gallegos, y el recientemente incorporado Nicolás Maturana, finalizó séptimo en la tabla de posiciones del Apertura, lo que le permitió acceder a los playoffs.

En los cuartos de final dieron el golpe al eliminar al Pachuca y en las semifinales cayeron ante el América, en su primera participación en esta etapa después de cinco años consecutivos en la segunda categoría.

