Marcelo Gallardo despejÃ³ las dudas y asegurÃ³ su continuidad por otro aÃ±o en River

Marcelo Gallardo despejó las dudas y aseguró su continuidad por otro año en River

El Gráfico Chile/EFE

En medio de rumores que ubicaban a Marcelo Gallardo fuera de River Plate, el propio entrenador convocó a una conferencia de prensa para anunciar este miércoles que continuará al mando del equipo millonario hasta fines del próximo año.

"Gracias a que tuve días para reflexionar y me ayudaron a reflexionar. Voy a seguir un año más. Seguir acá es lo que me dicta el corazón, es lo que siento", afirmó el Muñeco.

"Vivimos con una carga inmensa, nuestro fútbol te demanda muchísimo, pero no podía desprenderme de un vínculo tan fuerte con los hinchas, con la institución y con la dirigencia. No pensé la repercusión que podían tener mis palabras. Sentí mucho el cariño y el amor de los hinchas", añadió.

El propio DT aseguró que estaba en duda su continuidad después de coronarse campeón de la Copa Argentina la semana pasada, tras vencer 4-3 a Rosario Central del renunciado Eduardo Coudet.

"Venía evaluando dar un paso al costado, poder parar la pelota y reflexionar sobre mi persona. El año que viene va a ser muy lindo, vamos a jugar la Copa Libertadores y seguimos con el campeonato. Ahora sólo quiero tomarme diez días de vacaciones para afrontar un 2017 muy exigente", contó el ex DT de Nacional.

"A nivel deportivo, seguiremos encarando las cosas de la misma manera. Intentaremos seguir siendo competitivos. Me quedo para redoblar la apuesta y si no, no tiene sentido. No sé si vamos a ganar pero la idea es armar un equipo que pueda seguir dando pelea en cada competencia", concluyó.

El paso del Muñeco por River ha sido una de las etapas más prósperas en la historia del equipo argentino. Desde que llegó a mediados de 2014, ha conseguido seis títulos, entre ellos la Copa Sudamericana de 2014 y la Copa Libertadores de 2015.

GRAF/FBC