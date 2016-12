Marcado por las lesiones: el complicado 2016 de Mark GonzÃ¡lez

Marcado por las lesiones: el complicado 2016 de Mark González

El Gráfico Chile

Luego de la salida de Martín Rodríguez de Colo Colo, el nombre de Mark González apareció rápidamente como la primera opción para reemplazarlo en el esquema de Pablo Guede. Mientras el ex UC se entrena con la selección que se prepara para la China Cup, su representante, Cristián Oglade, negoció la llegada a los albos con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y concretó un contrato hasta junio de 2018.

Sin embargo, el puntero llega al Monumental después de un complicado año, donde sufrió con las lesiones. Desde que arribó a Sport Recife en enero de este año, González jugó un total de 1.196 minutos en cancha, contando los partidos con el club brasileño y con la Roja en la Copa América Centenario.

Las molestias físicas fueron el motivo por el que el ex Liverpool no pudo estar más minutos en el terreno de juego. Primero, se lesionó el 3 de febrero, cuando recién había jugado dos partidos en su nuevo club, y volvió la primera semana de abril. Luego, tras la Copa América, se resintió y estuvo cerca de dos semanas fuera.

Pero sus problemas no terminaron ahí y en septiembre nuevamente quedó fuera de las canchas, lo que provocó el enojo de Sport Recife y las declaraciones de João Humberto Martorelli, presidente del club, quien aseguraba que habían despedido al jugador por sus constantes lesiones.

"Él no ha tenido una frecuencia en el equipo y ha tenido muchas lesiones. Además, apareció recientemente con una licencia médica para una cirugía dental que el departamento médico tuvo que aceptar, pero yo me negué. He determinado el despido de él (Mark) y ahora será tema del departamento jurídico del club", dijo a fines de septiembre de este año.

Sin embargo, tras las severas palabras del mandamás, Mark González salió a aclarar la situación y aseguró que se iba de Sport Recife en mutuo acuerdo con la dirigencia. En total, en el club brasileño, del que se marchó en septiembre, disputó 337 minutos en la Serie A de Brasil, siendo convocado en 12 partidos y jugando en ocho. De esos fue titular en cuatro y entró desde el banco en el resto, además de anotar un gol a América Mineiro el 4 de agosto.

En el Campeonato Pernambucano, en tanto, jugó siete partidos y fue titular en todos, promediando un total de 597 minutos. Además, sumó otros 2 partidos en el torneo regional Copa do Nordeste, donde sumó 144 minutos.

Finalmente, en la selección nacional disputó 19 minutos, entrando desde la banca frente a Colombia y México, en la Copa América Centenario.

Un 2016 que, pese a que tuvo como premio la Copa América Centenario, no fue nada fácil para Mark González. Los 1196 minutos que jugó en todo el año demuestran que las lesiones le pasaron la cuenta y que, incluso, llevaron a Sport Recife a entregarle tratamiento psicológico para que supere el miedo a volver a lesionarse.

GRAF/FBC